Lkw in Herleshausen kippt um, Fahrer stirbt

Ein Lkw- Fahrer ist in Herleshausen (Werra-Meißner) am Dienstag bei Bauarbeiten zwischen der A4 und der A44 bei einem Unfall gestorben.

Veröffentlicht am 12.03.25 um 12:02 Uhr

Der 43-Jährige fuhr rückwärts an eine Böschung ran und wollte dort seine Ladung abkippen, als sein Lastwagen aus noch ungeklärter Ursache abrutschte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle.