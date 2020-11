Zum Artikel Herleshausen plant Erinnerungsstätte : Themenpark erinnert an ehemaligen DDR-Grenzübergang

Jetzt ist das Geld von Bund und EU da: Ein Themenpark soll in Herleshausen an den ehemaligen Grenzübergang in die DDR erinnern. Schon kommendes Jahr ist die Fertigstellung geplant. [mehr]