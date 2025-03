Lkw kippt auf der A5 bei Reiskirchen um

Auf der A5 in Richtung Süden ist am Donnerstag an der Ausfahrt zum Rastplatz Reinhardshain ein Lkw umgekippt.

Zur Bergung wurde die rechte Fahrspur und die Ausfahrt zum Rastplatz gesperrt. Die Ursache war laut Polizei zunächst unklar. Am Nachmittag war der Laster aufgerichtet, die Sperrung aber noch nicht aufgehoben.