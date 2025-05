Ein Unfall auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebs in Wächtersbach hat einen Großbrand ausgelöst. Zwei Mitarbeiter wurden leicht verletzt. Eine weithin sichtbare Rauchsäule stieg auf - Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Veröffentlicht am 08.05.25 um 19:09 Uhr

Rauchwolke nach Großbrand in Wächtersbach

Rauchwolke nach Großbrand in Wächtersbach Bild © 5vision.news

Gegen 15 Uhr kam es am Donnerstag laut Polizei zu einer Verpuffung auf dem Außengelände eines Entsorgungsbetriebs in der Wächtersbacher Industriestraße. Zwei Mitarbeiter hielten sich demnach in unmittelbarer Nähe eines Schredders auf, als offenbar eine illegal entsorgte Gasflasche, die sich vermutlich im zu verarbeitenden Abfall befand, beschädigt wurde und die Verpuffung auslöste.

Durch die Druckwelle wurden beide Männer laut Polizei leicht verletzt. Zudem entzündete sich offenbar Sperrmüll in der Umgebung.

Schon auf der Anfahrt stellten die alarmierten Feuerwehrkräfte dichten, schwarzen Rauch fest. Ein nahegelegener Baumarkt wurde vorsorglich evakuiert. "Die Experten von der Feuerwehr gehen davon aus, dass es noch einige Stunden brennen wird", so Andreas Weiher, Bürgermeister von Wächtersbach.

Die Feuerwehr ist in Wächtersbach mit einem Großaufgebot vor Ort. Bild © 5vision.news

Die Industriestraße ist bis auf weiteres in einem Teilabschnitt gesperrt. Ein Ende des Einsatzes sei am Donnerstagabend nicht absehbar.

Wegen der starken Rauchentwicklung wurde eine Warnmeldung herausgegeben. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten . Informationen über den entstandenen Sachschaden liegen bislang nicht vor.