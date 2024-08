Auf der A44 bei Kassel sind zwei Lkw ineinandergefahren. Dabei wurde ein Mann schwer verletzt. Die Strecke ist für die Bergungsarbeiten teilweise gesperrt.

Veröffentlicht am 13.08.24 um 12:58 Uhr

Schwerer Unfall auf der A44 bei Kassel: Zwischen den Anschlussstellen Bad Wilhelmshöhe und Zierenberg sind am Dienstagmorgen zwei Lastwagen kollidiert. Ein mit Holzstämmen beladener Lkw ist laut Polizei auf einen Sattelzug aufgefahren.

Durch den Aufprall wurde der Fahrer eingeklemmt. Er musste aus seinem Fahrzeug herausgeschnitten werden und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Zwischenzeitlich war auch ein Rettungshubschrauber vor Ort, der aber für weitere Rettungsmaßnahmen nicht benötigt wurde. Unfallursache und Schadenshöhe sind noch unklar.

Bergungsarbeiten bis zum Nachmittag

Die Autobahn wurde infolge des Unfalls zunächst in beide Richtungen voll gesperrt. Der linke Fahrstreifen ist inzwischen wieder freigegeben, in Richtung Dortmund soll die Bergung noch bis in den Nachmittag dauern.