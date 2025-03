Auf der A5 ist am Sonntagmorgen zwischen Reiskirchen und Grünberg (beide Gießen) ein Tanklaster umgekippt.

Veröffentlicht am 02.03.25 um 11:11 Uhr

Er hatte rund 24.000 Liter Pfirsichsaft geladen. Ein Teil der Ladung lief aus, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Rest wurde umgepumpt. Der 50 Jahre alte Fahrer wurde vorsorglich im Krankenhaus behandelt. Es kam zeitweise zu Teilsperrungen. Die Bergungsarbeiten dauerten am Nachmittag noch an. Weshalb der Lkw umkippte, wird noch ermittelt. Den Schaden gab die Polizei mit rund 100.000 Euro an.