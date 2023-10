Bei einem Unfall in Meißner (Werra-Meißner) im Ortsteil Abterode hat ein Lkw-Fahrer erheblichen Schaden angerichtet.

Der 58-Jährige hatte mit seinem Sattelzug wegen unzureichendem Sicherheitsabstand einen parkenden Pkw touchiert. Durch die Wucht wurde as Auto in eine angrenzende Hofeinfart katapultiert, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Der Gesamtschaden bei dem Unfall am Montag wurde mit 32.000 Euro angegeben.