Ein Lottospieler aus dem Rhein-Main-Gebiet ist um 22,5 Millionen Euro reicher. Dank sechs richtiger Zahlen teilt er sich den an der Höchstgrenze ausgeschütteten Rekord-Jackpot mit einem anderen Tipper.

Seit Anfang August versuchten Millionen Menschen in Deutschland, den Jackpot bei Lotto "6aus49" zu knacken. Bei der Samstagsziehung war nun ein Spieler aus dem Rhein-Main-Gebiet auch ohne die sonst erforderliche Superzahl erfolgreich – und erzielte einen hohen Gewinn.

Denn mit 45 Millionen Euro war die maximal mögliche Summe in Gewinnklasse 1 (sechs Richtige plus Superzahl) erreicht, diese blieb aber erneut unangetastet. Der Jackpot musste daher entsprechend der Regularien in die oberste besetzte Gewinnklasse ausgeschüttet werden und damit an den oder die Gewinner der Klasse 2, wie Lotto Hessen am Montag erläuterte.

17. Millionengewinn des Jahres in Hessen

Zwei Spieler schlugen zu, darunter der hessische Tipper im Rhein-Main-Gebiet und ein Mann aus Niedersachsen. Nur sie setzten nach Lotto-Angaben auf die sechs Richtigen 1, 17, 20, 36, 42, 45 und kassierten je 22,5 Millionen Euro.

Es ist der 17. Millionengewinn des Jahres in Hessen, der 16. Millionengewinn in Höhe von rund 2,7 Millionen Euro war vor drei Wochen an einen Spieler aus dem Kreis Offenbach gegangen. 2022 waren es insgesamt 13 hessische Lotto-Millionäre, der Rekord aus dem Jahr 2021 steht bei 19.

Hesse knackte Rekord-Lotto-Jackpot

Zur garantierten Ausschüttung bei der erreichten Höchstgrenze war es zuletzt am 19. Januar 2022 gekommen, ebenfalls unter hessischer Beteiligung. Ein Frankfurter Tipper lag genauso wie fünf weitere Gewinnerinnen und Gewinner aus anderen Bundesländern mit den sechs Zahlen richtig, sie teilten die 45 Millionen unter sich auf und gewannen jeweils 7,5 Millionen Euro.

Erst zweimal ging Rekordsumme von 45 Millionen Euro an einen einzelnen Gewinner. Im April 2023 gelang dies einem Hamburger, davor hatte im April 2022 ein hessischer Tipper als erster den höchsten je bei einer 6aus49-Ziehung erzielten Gewinn in Deutschland verbucht.

