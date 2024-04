Jugendliche in Frankfurt ins Gesicht geschlagen

Zwei Jugendliche im Alter von 14 bis 15 Jahren sind am späten Montagabend in einem Linienbus in Frankfurt von zwei Männern ins Gesicht geschlagen und verletzt worden.

Der 14-Jährige kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Auslöser des Streits soll wohl ein Blick auf die weibliche Begleitung der Männer gewesen sein. Das Trio flüchtete.