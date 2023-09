Männer verprügeln Motorradfahrer in Frankfurt

Zwei Männer sollen einen Motorradfahrer in Frankfurt zu Fall gebracht und verprügelt haben.

Nach Polizeiangaben vom Mittwoch wurde der 64-Jährige dabei am Montagnachmittag verletzt. Dem Angriff der Männer, die in einem Auto unterwegs waren, soll eine Unstimmigkeit darüber vorausgegangen sein, wer Vorfahrt hatte. Der Fahrer fuhr das Motorrad an.