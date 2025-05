Zum ersten Mal seit über 40 Jahren hat Frankfurt ein neues Hallenbad. Nahe des kürzlich geschlossenen Panoramabads locken im Main Bad Bornheim Saunen, Rutschen und mehrere Schwimmbecken. Das ließ sich die Stadt einiges kosten.

Einen Monat, nachdem das in die Jahre gekommene Panoramabad in Frankfurt-Bornheim geschlossen wurde, hat am Samstag ein neues Schwimmbad eröffnet. Das "Main Bad Bornheim" wurde nur wenige hundert Meter entfernt am Bornheimer Hang nahe der Eissporthalle gebaut.

Neben einer Wasserfläche von 900 Quadratmetern verfügt das neue Erlebnisbad über eine große Saunalandschaft mit vier Saunen, Dampfbad und Ruhezonen. In der Badewelt gibt es ein Erlebnisbecken, ein Kleinkinderbecken, ein 25 Meter langes Schwimmbecken mit sechs Bahnen und ein Becken zum Schwimmenlernen. Außer einem Drei-Meter-Sprungturm hat das neue Bad zwei Rutschen: eine 74 Meter lange Röhrenrutsche und eine Wellenrutsche.

Fast doppelt so teuer wie geplant

Die Kosten für den Bau summierten sich auf rund 67 Millionen Euro - ursprünglich eingeplant waren rund 30 Millionen Euro weniger. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft ABG begründet die deutlich höheren Ausgaben mit Erschwernissen beim Tiefbau. Unter anderem war auf der Baustelle eine Weltkriegsbombe gefunden worden.

Außerdem seien durch den Ukraine-Krieg unter anderem die Kosten für Stahl und Glas erheblich gestiegen. Aus diesen Gründen sei das Erlebnisbad auch später fertig geworden. Geplant war die Eröffnung zunächst für 2023. Die Bauzeit betrug nun etwa dreieinhalb Jahre.

Das alte Panoramabad war nach mehr als 50 Jahren Ende April geschlossen worden. Es wird in den kommenden Monaten abgerissen. Im Jahr 2027 soll Frankfurt mit dem Neubau des 2021 geschlossenen Rebstockbads ein weiteres neues Schwimmbad erhalten. Es soll mit 2.000 Quadratmetern Wasserfläche doppelt so groß werden wie das Main Bad.