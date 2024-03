Einbruch im Main-Taunus-Zentrum in Sulzbach: Unbekannte haben in der Nacht mehrere Schmuck-Vitrinen in einem Kaufhaus leergeräumt. Die Summe des Diebesguts ist enorm hoch.

Laut Polizei waren die unbekannten Täter für wenige Minuten am Tatort in Sulzbach (Main-Taunus) – und ergatterten in der Nacht zum Samstag Beute in einem "hohen sechsstelligen Wert".

Anzahl der Kaufhaus-Einbrecher unklar

Die Einbrecher räumten gegen 3.30 Uhr mehrere Schmuck-Vitrinen in einem Kaufhaus aus. Die Einbrecher sollen die gläserne Eingangstür mit einem Gullideckel zerstört haben.

Es ist unklar, wie viele Täter am Einbruch beteiligt waren. Die Polizei fahndet nach den Unbekannten. Die Ermittler schätzen den entstandenen Sachschaden auf 3.000 Euro.