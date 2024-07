150.000 Euro Schaden und ein Verletzter - das ist die Bilanz eines Wohnungsbrandes in Mainhausen. Der Bewohner soll zuvor Feuerwerkskörper in der Wohnung gezündet haben. Gegen ihn wird ermittelt.

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Mainhausen (Offenbach) ist am Dienstag ein Schaden von rund 150.000 Euro entstanden. Ein 24 Jahre alter Bewohner wurde wegen einer möglichen Rauchgasvergiftung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Von Balkon gerettet

Mehrere Notrufe hatten demnach am Nachmittag die Feuerwehr erreicht. Die Nachbarn hatten Knallgeräusche und eine starke Rauchentwicklung wahrgenommen. Als die Feuerwehr an der Wohnung im Ortsteil Mainflingen eintraf, befand sich der 24-Jährige auf dem Balkon, wie ein Feuerwehrsprecher sagte.

Über eine Leiter wurde er gerettet. Drei Atemschutztrupps drangen über den Balkon in die Wohnung vor. Dort fanden die Einsatzkräfte auch mehrere Terrarien mit Schlangen und Spinnen. Diese wurden von der Polizei in Obhut genommen. Die Wohnung brannte weitgehend aus.

Feuerwerkskörper in Wohnung gezündet

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll der Bewohner, der mutmaßlich unter Drogeneinfluss gestanden habe, zuvor Feuerwerkskörper in der Wohnung gezündet haben. Um welche Art von Feuerwerkskörpern es sich dabei gehandelt haben könnte, konnte ein Sprecher am Abend nicht sagen.

Unklar ist auch, ob sie letztlich die Ursache des Feuers waren, das den Angaben zufolge in der Küche ausbrach. Durch den Brand wurde auch eine Nachbarwohnung in Mitleidenschaft gezogen. Gegen den 24-Jährigen wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt.