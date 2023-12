Nachbarin und Kind in Büdingen mit Messer attackiert

Ein 32-Jähriger in Büdingen (Wetterau) hat eine 33 Jahre alte Nachbarin und ihre achtjährige Tochter mit einem Messer verletzt.

Beide kamen ins Krankenhaus, wie die Polizei am Montag berichtete. Warum der Mann die Nachbarn am Freitagabend attackierte, war zunächst unklar. Er wurde in einer Psychiatrie untergebracht.