Mann bedroht Zugbegleiterin - Festnahme in Darmstadt

Weil er eine Zugbegleiterin in einem ICE bedroht hat, ist ein Mann am frühen Freitagmorgen in Darmstadt vorläufig festgenommen worden.

Nach Angaben der Polizei drohte der 27-Jährige der Bahnmitarbeiterin Gewalt an und beleidigte sie. Er war von der Frau aufgefordert worden, den Zug zu verlassen, weil er ohne Fahrschein fuhr. Er wurde am Bahnhof von der Polizei in Empfang genommen.