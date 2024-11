Ein Streit zwischen zwei Männern im Alter von 26 und 30 Jahren ist am Samstag eskaliert.

Bei der Auseinandersetzung in Bad Hersfeld verletzte der 26-Jährige den anderen Mann im Gesicht. Die alarmierte Polizei nahm den selbst leicht an der Hand verletzten Tatverdächtigen fest, so die Beamten am Sonntag.