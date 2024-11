Mann beißt Polizist in Kassel

Nach einem versuchten Raub in Kassel hat die Polizei am Mittwochabend zwei Tatverdächtige festgenommen, ein dritter floh zunächst in einem Minicar.

Dem Fahrer schlug er mehrfach ins Gesicht. Der 33 Jahre alte Tatverdächtige wurde wenig später festgenommen. Dabei setzte er sich erheblich zur Wehr und biss einen Beamten in den Oberschenkel.