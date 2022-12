Ein 37-Jähriger hat am Mittwochabend zwei Frauen in einem Imbiss am Frankfurter Hauptbahnhof sexuell belästigt und später beschimpft.

Ein anderer Gast kam den 22- und 23-Jährigen zur Hilfe und konfrontierte den 37-Jährigen, dieser warf danach mit einem Getränk nach dem Helfer und drohte ihm weiter. Die Polizei nahm den 37-Jährigen fest und ermittelt nun wegen mehrerer Delikte.