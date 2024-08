Mann belästigt Sechsjährige in Eschwege

Ein Unbekannter hat am Samstag eine Sechsjährige in Eschwege (Werra-Meißner) sexuell belästigt.

Veröffentlicht am 06.08.24 um 12:31 Uhr

Wie die Polizei mit- teilte, sprach der Mann das Mädchen auf der Straße an und fasste sich dabei in den Schritt. Später folgte er ihr und forderte sie zum Kuscheln in seiner Wohnung auf. Das Kind konnte sich losreißen und fliehen. Die Polizei sucht nun Zeugen.