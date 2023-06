Mann droht Auto in Brand zu setzen

Um vermeintliche Lohnforderungen durchzusetzen, soll ein 28-Jähriger am Freitagabend in der Elsa-Brandström-Straße den Pkw eines 33-Jährigen mit Benzin übergossen und gedroht haben, dieses in Brand zu setzen.

Laut Polizei hatte der jüngere Mann im Betrieb des Pkw-Besitzers zur Probe gearbeitet. Danach sei es zum Streit über die Vergütung gekommen. Bei Eintreffen der Polizei ließ es von seinem Vorhaben ab.