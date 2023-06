Ein nicht-identifizierter Mann in Darmstadt soll Polizei-Angaben zufolge am Donnerstagnachmittag auf dem Geländer einer Schule in der in der Julius-Reiber-Straße vor einer 15-jährigen Schülerin vollständig entkleidet haben.

Der Mann soll sich zuvor gegen 14 Uhr im Toilettenbereich der Schule aufgehalten haben, berichteten weitere Zeugen.