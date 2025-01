Ein 35-Jähriger hat bei einem Hausbrand in Rodenbach (Main-Kinzig) eine Rauchgasvergiftung erlitten.

Der Mann habe den Brand, der wahrscheinlich in einer Küche des Gebäudes ausgebrochen sei, am Donnerstagabend gemeldet, teilte die Polizei am Freitag mit. Es entstand ein Schaden in Höhe von 200.000 Euro, die Ursache wird noch ermittelt.