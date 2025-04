Mann fährt mit Auto in den Edersee

Ein Autofahrer ist bei Vöhl (Waldeck-Frankenberg) mit seinem Wagen in den Edersee gefahren. Das Auto versank im Stausee - der Mann konnte sich selbst retten.

Veröffentlicht am 21.04.25 um 08:27 Uhr

Der Mann war am Sonntagabend zwischen den Ortsteilen Harbshausen und Asel-Süd von der K59 abgekommen und mit seinem Wagen im Edersee gelandet.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, konnte der 23 Jahre alte Fahrer sich aus dem Auto befreien und an Land schwimmen. Er blieb augenscheinlich unverletzt, kam zur Sicherheit jedoch ins Krankenhaus. Der Wagen versank im See.

Die Feuerwehr richtete Ölsperren ein. Das Fahrzeug wurde zunächst am Ufer gesichert und soll später aus dem See geholt werden.