Mann greift Verkäuferin in Usingen an

Ein 31-Jähriger hat am Donnerstagmorgen in Usingen (Hochtaunus) Passanten in der Bahnhofstraße mit Pfefferspray bedroht und eine Bäckereiangestellte damit angegriffen.

Die Frau blieb nach Polizeiangaben vom Freitag unverletzt. Der Mann wurde festgenommen, ihn erwartet eine Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.