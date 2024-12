Mann in Bensheim gefesselt und ausgeraubt

Ein 53-Jähriger ist am Mittwochabend an seiner Haustür in Bensheim (Bergstraße) von zwei Unbekannten abgefangen und genötigt worden, mit ihnen in seine Wohnung zu gehen.

Laut Polizei wurde der Mann dort geschlagen und gefesselt. Die Kriminellen erbeuteten Bargeld. Der Mann wurde bei dem Angriff verletzt und musste medizinisch versorgt werden.