Ein schwerverletzter Mann mit Stichwunden ist in Bensheim in einer Unterkunft für Geflüchtete gefunden worden. Der 38-Jährige starb noch vor Ort. Offenbar hatte ihn ein Mitbewohner im Streit attackiert.

Der 38-Jährige sei am Samstagabend mit Stichverletzungen in dem Haus für Geflüchtete in Bensheim (Bergstraße) gefunden worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am frühen Sonntagmorgen gemeinsam mit. Rettungskräfte versuchten noch, den Mann wiederzubeleben, jedoch ohne Erfolg. Er starb noch vor Ort.

Bei der Polizei war gegen 21.45 Uhr ein Notruf wegen des Verletzten eingegangen. Im Zuge erster Ermittlungen wurde ein 35 Jahre alter Mitbewohner nach kurzer Suche in der Unterkunft festgenommen. Er sei dringend tatverdächtig, erklärte die Staatsanwaltschaft.

Ursache für Streit noch unklar

Die Ermittler gehen davon aus, dass die beiden Männer miteinander gestritten hatten - aus welchem Grund, ist noch unklar. Die Leiche des 38-Jährigen soll nun obduziert werden.

Die übrigen Bewohnerinnen und Bewohner mussten während der Ermittlungen in einer anderen Unterkunft untergebracht werden. Sie wurden von Mitarbeitern der Stadt betreut.