Mann in Flörsheim greift Polizisten an

Ein 74-Jähriger hat am Samstagmorgen in Flörsheim (Main-Taunus) Polizisten angegriffen.

Nach Angaben der Beamten hatte ein Rettungswagen den Mann für eine medizinische Behandlung in ein Krankenhaus bringen sollen. Dagegen wehrte er sich: Unter anderem biss ereinen Polizisten in die Hand. Der Mann wurde fixiert und kam in die Klinik. Gegen ihn wurde Strafanzeige gestellt. Die Polizisten konnten ihren Dienst fortsetzen.