Mordkommission ermittelt Mann in Frankfurter Altstadt lebensgefährlich verletzt

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zum Sonntag einen 59-Jährigen in der Frankfurter Altstadt angegriffen und lebensbedrohlich verletzt.

Laut Polizei fanden Passanten den 59-Jährigen gegen 0.50 Uhr stark blutend mit mehreren Stichverletzungen im Oberkörper. Er gab an, nach einem Lokalbesuch am Römer zu Fuß unterwegs gewesen zu sein. Wegen seines stark alkoholisierten Zustands weise seine Erinnerung Lücken auf, so die Polizei.

Die Frankfurter Mordkommission ermittelt aufgrund der schweren Verletzungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts und sucht Zeugen. Der Verletzte kam ins Krankenhaus.