Ein 56-jähriger Mann ist laut Polizei am Donnerstagnachmittag am Kieswerk in der Speyerstraße in Groß-Rohrheim (Bergstraße) ins Gesicht geschlagen und bestohlen worden.

Der unbekannte Täter habe unvermittelt zugeschlagen und sei anschließend mit dem Rucksack des Opfers samt Geldbörse geflohen.