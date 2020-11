Zum Artikel Mann in Groß-Rohrheim ertrunken : Nach Unglück wieder Schwimmer im Kiessee - trotz Badeverbots

Ein Mann aus Darmstadt ist am Samstag im Baggersee bei Groß-Rohrheim verunglückt. Keine 24 Stunden später herrschte am See trotz Badeverbots schon wieder reger Betrieb. Der Bürgermeister will nun mit der Polizei nach einer Lösung suchen. [mehr]