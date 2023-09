Mann in Kassel angeblich mit Waffe in Zug - Ermittlungen

Für Aufregung gesorgt hat ein Mann, der angeblich mit einer Pistole in der Cantusbahn nach Kassel unterwegs war.

Laut Zeugenaussagen war eine vermeintliche Schusswaffe im Hosenbund des Mannes zu sehen. Zeugen hätten umgehend den Notruf gewählt, berichtete die Polizei am Mittwoch. Bevor der Zug im Hauptbahnhof ankam, stieg der Mann in Niedervellmar aus. Die Bundespolizei hat nach dem Vorfall am Dienstagabend die Ermittlungen aufgenommen.