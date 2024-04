Mann in Offenbach von Schuss getroffen

Ein 35-Jähriger ist am Sonntag im Offenbacher Stadtteil Lauterborn vermutlich von einem Schuss am Bein verletzt worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der Mann einen Schmerz vernommen. Mit einer Verletzung am Bein kam er in eine Klinik. Der mutmaßliche Täter war schwarz gekleidet, trug einen Motorradhelm und flüchtete zu Fuß. Die Hintergründe der Tat sind nach Polizeiangaben noch unklar.