Mann in Rüsselsheim belästigt Kinder in S-Bahn

Kurzmeldung Mann in Rüsselsheim belästigt Kinder in S-Bahn

Die Polizei in Rüsselsheim (Groß-Gerau) hat eigenen Angaben zufolge einen 42-jährigen Mann festgenommen, der am Donnerstagabend in der S-Bahnlinie S8 zwei Minderjährige sexuell belästigt haben soll.

Zeugen zufolge, soll er den Kinder pornografische Inhalte auf seinem Handy gezeigt und sie zudem verbal belästigt haben.