Ein 47-Jähriger ist in seiner Wohnung in Taunusstein (Rheingau-Taunus) niedergestochen und schwer verletzt worden.

Er kam nach der Tat vom Donnerstagabend in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Freitag berichtete. Eine 19 Jahre alte Verdächtige sei zunächst geflohen. Sie wurde später festgenommen und sollte noch am am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.