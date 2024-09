Mann löst SEK-Einsatz in Wohnung in Pfungstadt aus

Ein 30-Jähriger hat am Montagnachmittag in einer Wohnung in Pfungstadt (Darmstadt-Dieburg) einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst.

Veröffentlicht am 16.09.24 um 22:43 Uhr









Laut den Beamten stand er unter Drogeneinfluss und hatte mehrere Messer bei sich. Zuerst waren Rettungskräfte in die Seeheimer Straße gerufen worden, die dann die Polizei verständigten. Als der Mann drohte, sich zu verletzen, wurde er am Abend festgenommen und in eine Fachklinik gebracht.