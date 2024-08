Die Polizei hat am Dienstag in Wolfhagen (Kassel) nach einem Mann gesucht, der einem Anruf zufolge mutmaßlich mit einer Machete durch eine Straße lief, ohne sich aber bedrohlich zu verhalten.

Die alarmierten Beamten sahen vor Ort zwar niemanden, ermittelten aber schnell einen 25-jährigen Verdächtigen, den sie zu Hause antrafen. Sie fanden in der Wohnung ein größeres Küchenmesser, mit dem der Mann offenbar in der Straße gesehen worden war. Von dem 25-Jährigen ginge nach bisherigen Ermittlungen keine Gefahr aus, das Messer wurde aber sichergestellt, teilte die Polizei mit. Zudem hätten die Beamten dem Mann "in einer Ansprache sehr deutlich gemacht, welche Auswirkungen sein unüberlegtes Handeln hatte", hieß es in der Mitteilung.