Mann nach Küchenbrand in Ober-Ramstadt in Klinik

Bei einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in Ober-Ramstadt (Darmstadt-Dieburg) ist am Donnerstagnachmittag ein Bewohner verletzt worden.

Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Freitag berichtete. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Brandursache und Schadenshöhe stehen noch nicht fest.