Mann nach Schüssen in Kassel in U-Haft

Nachdem er am Montag mit einer Luftdruckwaffe auf zwei Passanten in Kassel geschossen haben soll, sitzt ein 32-jähriger Mann nun in Untersuchungshaft.

Das hat ein Sprecher der Polizei am Mittwoch dem hr bestätigt. Der Mann hatte bei seiner Festnahme einen verwirrten Eindruck gemacht. Die beiden Passanten mussten jeweils im Krankenhaus behandelt werden.