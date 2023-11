Mann randaliert in Geschäften in Eltville

Ein 35 Jahre alter Mann in Eltville (Rheingau-Taunus) hat am Dienstag in zwei Geschäften randaliert.

Wie die Polizei am Mittwoch meldete, schlug er eine Scheibe ein und attackierte einen Angestellten. Der Mitarbeiter blieb unverletzt. Der 35-Jährige wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht.