Mann schießt 55-Jährigem mit Pfefferpistole ins Gesicht

Zwei Verkehrsteilnehmer sind am Mittwochabend in Wiesbaden in Streit geraten - daraufhin holte einer von beiden eine Waffe aus dem Kofferraum und schoss seinem Kontrahenten ins Gesicht.

Veröffentlicht am 19.06.25 um 09:20 Uhr







Das 55-jährige Opfer blutete laut Polizei und hatte Haut- und Augenreizungen. Der 26-jährige mutmaßliche Täter flüchtete zunächst, stellte sich aber später auf der Polizeiwache. Laut Polizei handelte es sich bei der Waffe um eine mit Pfefferspray gefüllte Pistole. Der 26-Jährige habe wahrscheinlich unter Drogen gestanden, teilte die Polizei mit.