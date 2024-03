Polizei-Einsatz am Montagvormittag in der Wilhelmshöher Allee in Kassel.

Die Polizei in Kassel hat einen Mann gefasst, der an einer Haltestelle zwei Passanten verletzt haben soll. Es sei nicht auszuschließen, dass der Verdächtige mit einer Luftdruckwaffe geschossen habe – und das nicht zum ersten Mal.

Schneller Fahnungserfolg für die Polizei in Kassel: Ein Mann soll am Montagmorgen an einer Haltestelle "aus der Distanz" auf zwei Fußgänger geschossen haben – mutmaßlich mit einer Luftdruckwaffe. Mittags vermeldeten die Einsatzkräfte, dass der mutmaßliche Schütze verhaftet wurde. Er wurde von einem Spezialeinsatzkommando aus seiner Wohnung geholt.

Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 32-Jährigen aus Kassel. Er steht im Verdacht, für einen ähnlichen Vorfall am 17. März verantwortlich zu sein. Dabei wurde ein 18-Jähriger am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe verletzt. Auch bei diesem Vorfall soll mit einer Luftdruckwaffe geschossen worden sein. "Aufgrund von Zeugenangaben und Auswertungen von Überwachungskameras ließ sich der Verdacht am heutigen Vormittag weiter erhärten", sagte ein Polizeisprecher.

In Gesicht und Bein geschossen

Über die Warnapp "Katwarn" wurden die Menschen in Kassel über den Vorfall am Montagmorgen informiert. Die viel befahrene Wilhelmshöher Allee war am Vormittag in beide Fahrtrichtungen wegen des Polizeieinsatzes gesperrt. Die Polizei sei um 9 Uhr alarmiert worden, teilten die Einsatzkräfte mit.

Die beiden Opfer, zwei Männer aus Kassel im Alter von 23 und 51 Jahren, kamen laut Polizei ins Krankenhaus. Sie seien durch die Schüsse am Bein und im Gesicht verletzt worden.

Über die Hintergründe oder Motive des Verdächtigen liegen noch keine Informationen vor. Die Ermittlungen laufen.

