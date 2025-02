Ein 42-Jähriger ist im Wiesbadener Stadtteil Schierstein erschossen worden. Tatverdächtig ist der Ex-Mann seiner Partnerin.

Ermittler am Tatort in Wiesbaden-Schierstein

Ermittler am Tatort in Wiesbaden-Schierstein

Mann stirbt nach Schüssen in Wiesbaden

In Wiesbaden ist am Mittwochabend ein 42-Jähriger erschossen worden. In einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Schierstein wurden gegen 20.20 Uhr Schussgeräusche gemeldet, wie die Polizei dem hr mitteilte. Zeugen berichteten demnach, dass es in der betroffenen Wohnung zuvor zu einem Streit gekommen sei. Nachbarn wählten daraufhin den Notruf.

Rettungskräfte fanden in der Wohnung den schwerverletzten 42 Jahre alten Mann, der noch vor Ort starb. Weitere Verletzte gab es nicht. Der mutmaßliche Täter – ein 50 Jahre alter Mann – ließ sich nach Angaben der Beamten vor dem Haus widerstandslos festnehmen. Die Schusswaffe wurde sichergestellt.

Tatverdächtiger bereits polizeilich in Erscheinung getreten

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte der 50-Jährige die Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin aufgesucht, in der sie mit zwei Kindern und ihrem neuen Partner wohnt. In der Wohnung habe er dann Schüsse auf den 42-Jährigen abgegeben. Der Tatverdächtige sollte noch am Donnerstag wegen des Tötungsdelikts einem Haftrichter vorgeführt werden.

Der 50-Jährige ist den Ermittlern zufolge polizeibekannt. Zuletzt wurden die Beamten nach eigenen Angaben am vergangenen Wochenende von seiner ehemaligen Partnerin über "eine ihr gegenüber begangene Körperverletzung am Vortag und zurückliegende Bedrohungen" informiert.

Die Polizei war nach eigenen Angaben mit einem Großaufgebot im Einsatz, auch Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) waren vor Ort. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt.