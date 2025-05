Bahnchaos nach Güterzugunfall – Doppelmordverdacht gegen Paar in Kassel

Ein entgleister Güterzug in Borken bremst den Bahnverkehr aus, ein Paar in Kassel soll einen Doppelmord begangen haben und ein Ortsschild in Bensheim sorgt für Kopfschütteln. Das und mehr gibt es in Sven-Oliver Schibats Blick auf den Tag.

Wie gut ist Ihr Orientierungssinn? Wer jetzt antwortet: "Ich verlaufe mich schon auf dem Weg zum Kühlschrank", der oder die wäre bei dieser Übung falsch: Im Vogelsberg sind in den kommenden drei Tagen Bundeswehrsoldaten unterwegs, die zu Einzelkämpfern ausgebildet und dafür irgendwo ausgesetzt werden, um dann innerhalb von 72 Stunden irgendwie an ihr Ziel zu kommen. Hoffentlich haben alle einen GPS-Tracker dabei, damit man sie wieder findet, falls es mit der Orientierung doch nicht so klappt.

Damit Sie sich in diesem Artikel jetzt nicht verlaufen, habe ich hier eine Übersicht über die Themen, die Sie jetzt erwarten:

Von Enten und Füchsen

Wir müssen heute direkt mit tierischem Inhalt beginnen, denn im Morgenticker gab es gleich zwei Geschichten, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte: Da waren zum einen die kleinen Entenküken, die in Offenbach von der Polizei von einer Straße zu einem Weiher gebracht wurden. Die Entenmutter traute dem "Taxi" aber nicht und folgte dem Polizeiauto deswegen zu Fuß und fliegend. Aber jetzt sind alle da, wo sie hingehören: im Wasser.

Und im zweiten Fall geht es weniger um die Geschichte als um die Fotos, denn in der Fasanerie in Hanau gibt es kleine Füchse zu entdecken, die allerdings nicht schwarz sind, wie es bei Fuchswelpen üblich ist, sondern schwarz-weiß. Und das sieht unglaublich süß aus.

Unsere heutige Momentaufnahme hätte man mit Photoshop nicht besser hinbekommen: Der Vollmond hinter der Skyline von Frankfurt sieht wirklich enorm malerisch aus.

Das Foto mit Vollmond - hinter der Skyline in Frankfurt - hat uns hessenschau.de Nutzer Hans F. Daniel aus Steinbach geschickt. Bild © Hans F. Daniel

Güterzug entgleist: Bahnstrecke voraussichtlich bis Mittwochabend gesperrt

In Borken (Schwalm-Eder) ist gestern Abend gegen 18 Uhr ein mit Holzstämmen beladener Güterzug entgleist. Die Ursache ist noch unbekannt. Nun kann man einen Zug aber nicht einfach wieder auf die Gleise heben und alles ist gut. Schließlich hat der Zug ein Gesamtgewicht von rund 2.000 Tonnen.

Für so etwas braucht man Spezialkräne, die erst einmal zur Unfallstelle kommen müssen, und auch dann ist das nicht so schnell erledigt. So teilte die Bahn mit, dass die Bergungsarbeiten voraussichtlich "bis in die späten Abendstunden" am Mittwoch andauern würden.

Für Bahnreisende hat das natürlich gravierende Folgen: Der Zugverkehr zwischen Frankfurt und Kassel ist seit dem Unfall unterbrochen. Nach Angaben der DB ist die Strecke in beide Richtungen gesperrt. Betroffen sind sowohl der Regionalverkehr der DB als auch die Verbindungen der Hessischen Landesbahn.

Für Bahnreisende werden teilweise Ersatzbusse rund um Wabern, Borken und Treysa eingesetzt. Die Deutsche Bahn bittet alle Reisenden zwischen Kassel und Frankfurt, sich vorab über ihre Verbindung zu informieren.

Zwei Morde an einem Tag? Paar auch im zweiten Fall in Kassel tatverdächtig

In der Nacht vom 19. auf den 20. März wurde in der Schillerstraße in Kassel ein Mann erstochen. Am nächsten Tag wurde deswegen in der Innenstadt von Melsungen (Schwalm-Eder-Kreis) ein Pärchen festgenommen.

Der 37-jährige Mann und seine 28-jährige Partnerin kannten das Opfer persönlich und stehen unter Tatverdacht. Nun sieht es so aus, als ob das Paar nur Stunden nach dem ersten noch einen zweiten Mord begangen haben könnte.

Gegen Mittag wurde ein 51-jähriger Mann tot in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Riedelstraße aufgefunden. Auch hier war die Tatwaffe ein Messer und auch dieser Mann kannte die Tatverdächtigen.

In beiden Tötungsdelikten ermittelt die Polizei nun wegen Mordverdachts. Konkrete Anhaltspunkte deuten auf das Mordmerkmal der Heimtücke hin. Die Tatmotive sind weiterhin unklar.

Das Ortsschild, das in die falsche Richtung wanderte

Um ihren Wohnort Bensheim sicherer zu machen, hatten Martin Türck und Detlef Römer eine Petition gestartet, damit das Ortsschild weiter vom Ortseingang entfernt werden sollte. Die Idee dahinter: Der Weg vom Ortsschild zum Fußgängerüberweg sollte länger werden, damit die Autos früher zu bremsen beginnen und so die Sicherheit für die Fußgänger erhöht wird.

Zu ihrer Überraschung wurde das Ortsschild dann tatsächlich relativ schnell versetzt. Noch überraschter waren sie aber, als sie sahen, in welche Richtung.

Das Ortsschild steht jetzt nämlich noch näher am Ort. So nah, dass jetzt sogar einige Häuser außerhalb des Ortes zu stehen scheinen. Außerdem wurde ein Tempo-70-Schild aufgestellt, so dass die Autofahrer jetzt noch länger schnell fahren können.

Und tatsächlich hatte diese Aktion gar nichts mit der Petition zu tun. Das Schild stand laut Verkehrsministerium schon seit Jahren "nicht StVO-konform" und wurde nun korrigiert. Die Petition hingegen ist immer noch in Bearbeitung. Es gibt also weiterhin Hoffnung für die Bensheimer Fußgängerinnen und Fußgänger.

Er starb noch am Tatort: Im Dezember 2022 wurde ein 56 Jahre alter Mann auf offener Straße in Frankfurt erschossen. Der Täter wurde nie gefasst. Nun wird der Fall in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" neu aufgerollt.

Ein Jahr nach den tödlichen Schüssen in Rüsselsheim hat das Landgericht Darmstadt einen 41-Jährigen wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Täter hatte sein Opfer auf offener Straße erschossen.

Die Polizei hat zwei junge Männer ermittelt, die Steine und Leitpfosten auf die A49 in Mittelhessen geworfen haben sollen. Der Vorwurf: versuchter Mord.

Ein kurzer Blick über den Tellerrand

Das "Königreich Deutschland" ist eine der bundesweit bekanntesten "Reichsbürger"-Vereinigungen. Das Bundesinnenministerium hat sie nun verboten und den Anführer der Gruppe festgenommen. Gegen "Peter den Ersten", wie er sich selbst nennt, wird bereits seit längerem wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt. Was es mit dem "Königreich Deutschland" genau auf sich hat, erklären die Kolleginnen und Kollegen der tagesschau in diesem Artikel .