In einer Wohnung in Darmstadt-Arheilgen hat die Polizei einen Mann und ein zehnjähriges Kind tot aufgefunden. Nach ersten Ermittlungen steht die Ehefrau und Mutter unter Tatverdacht. Sie selbst liegt im künstlichen Koma.

Einen Tag nach dem gewaltsamen Tod eines 41 Jahre alten Mannes und seines zehnjährigen Sohnes in Darmstadt-Arheiligen hat die Staatsanwaltschaft am Donnerstag weitere Erkenntnisse mitgeteilt.

Die Beamten gehen inzwischen davon aus, dass die 42 Jahre alte Ehefrau und Mutter ihre Familie und sich selbst töten wollte. Darauf deuten den Angaben der Staatsanwaltschaft zufolge die bisherigen Ermittlungsergebnisse und ein gefundener Abschiedsbrief hin.

Tatverdächtige im künstlichen Koma

Die beiden Toten waren am Mittwochmorgen in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gefunden worden. Zuvor war gegen 6.30 Uhr ein Notruf aus dem Haus eingegangen.

Die Frau war von den Rettungskräften schwer verletzt in der Gartenhütte auf dem Grundstück des Mehrfamilienhauses gefunden worden. Sie kam in ein Krankenhaus und wurde laut Staatsanwaltschaft in ein künstliches Koma versetzt.

Außerdem wurde ein neun Jahre alter Sohn mit "diversen Verletzungen" in der Wohnung aufgefunden. Er kam zur ärztlichen Versorgung ebenfalls in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht bei ihm den Angaben zufolge nicht.

Keine weitere Personen beteiligt

Bei der Frau handelt es sich um eine ehemalige Polizistin, wie die Polizei am Donnerstag bestätigte. Sie sei aber bereits seit 2015 krankheitsbedingt im vorzeitigem Ruhestand gewesen.

Es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass weitere Personen an der Tat beteiligt waren, erklärten die Ermittler weiter.

