Mann wegen Sanktionsverstoß verhaftet - Durchsuchungen in Frankfurt und Groß-Umstadt

Weil er unter Verdacht steht, trotz Sanktionen technische Güter für die Verwendung in Russland beschafft zu haben, ist ein Mann in Nürnberg verhaftet worden.

Im Zuge der Ermittlungen waren zuvor am Mittwochmorgen sechs Wohnungen oder Häuser in mehreren Bundesländern durchsucht worden, darunter in Frankfurt und Groß-Umstadt (Darmstadt-Dieburg). Der Haftbefehl wurde im Auftrag der Frankfurter Staatsanwaltschaft vollstreckt. Der Mann soll gegen das Außenwirtschaftsgesetz verstoßen haben. Die Ermittlungen dauern an.