Medibus wird eingestellt

Der Medibus, eine rollende Arztpraxis in Nordhessen, wird Ende des Jahres eingestellt.

Seit 2018 steuerte der Bus Gemeinden in den Kreisen Werra-Meißner und Hersfeld- Rotenburg an, in denen es keine ausreichende ärztliche Versorgung gab. Inzwi- schen hätten sich ausreichend Mediziner niedergelassen, sodass das Angebot nicht mehr gebraucht werde, erklärte die Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Hessen einem Bericht der "Ärzte Zeitung" (Donnerstag) zufolge. Mehr als 21.000 Fälle wurden in den vergangenen Jahren im Medibus behandelt.