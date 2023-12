Ein Ehepaar ist am Samstagabend bei einem Unfall in Eltville (Rheingau-Taunus) verletzt worden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, verlor der 71 Jahre alte Fahrer aufgrund einer medizinischen Notlage die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen eine Hauswand. Die Ehefrau wurde leicht verletzt, der Mann kam in kritischem Zustand in ein Krankenhaus.