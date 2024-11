A7 bei Niederaula Brennender Süßigkeiten-Lkw sorgt für 20-Kilometer-Stau

Ein brennender Lkw auf der A7 hat in Osthessen für ein stundenlanges Verkehrschaos in Richtung Kassel gesorgt. Am Abend konnten alle Spuren wieder freigegeben werden. Der ausgebrannte Auflieger hatte sich nochmals entzündet.

Stand: 15.11.24, 22:07 Uhr Link kopiert!









Brennender Lkw auf der A7 - mehrere Kilometer Stau Bild © osthessen-news.de

Link kopiert!









Audiobeitrag Bild © osthessen-news.de | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags Ein mit Süßigkeiten beladener Lastwagen ist am Freitagnachmittag auf der A7 bei Niederaula (Hersfeld-Rotenburg) in Brand geraten. Der Lkw brannte auf dem Standstreifen in Fahrtrichtung Kassel vollständig aus, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der 41 Jahre alte Fahrer des Lkw hatte sich zuvor noch rechtzeitig ins Freie retten können, nachdem er seinen Lastwagen auf den Standstreifen gefahren hatte. Die ausgebrannte Zugmaschine ist am Abend noch teils von Löschschaum bedeckt. Bild © picture-alliance/dpa Das Feuer sei schnell auf den Auflieger des Gespanns übergegriffen, erklärte die Polizei. Im Auflieger befanden sich laut Polizei Süßigkeiten. Auf dem Lkw-Anhänger war Puffreis mit Schokolade abgebildet. Kilometerlanger Stau und hoher Schaden Wieso der Lkw Feuer fing, muss noch ermittelt werden. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Schaden liegt laut Polizei bei schätzungsweise rund 200.000 Euro. Der brennende Lkw sorgte auf der A7 für große Verkehrsbehinderungen. Am Nachmittag kam es zu einem Mega-Stau von bis zu 20 Kilometern auf der A7 und A5. Die Polizei sprach von einem Verkehrschaos. Der ausgebrannte Lastwagen hatte sich am frühen Abend nochmals entzündet. Gegen 21.30 Uhr wurden alle Fahrstreifen der A7 in Richtung Kassel wieder für den Verkehr freigegeben – der Stau löste sich langsam auf. Lkw bei Baunatal in Flammen Autobahn von 20 Tonnen gebrannten Mandeln befreit Zum Artikel