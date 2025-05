Auto in Wanfried in Brand gesetzt

Ein am Straßenrand geparktes Auto hat am frühen Samstagmorgen in Wanfried (Werra-Meißner) Feuer gefangen.

Veröffentlicht am 10.05.25 um 11:42 Uhr Link kopiert!







Link kopiert!







Nach Angaben der Polizei brannte der Pkw vollständig aus. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr habe ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Fahrzeuge und Gebäude verhindert werden können. Die Beamten gehen von vorsätzlicher Brandstiftung aus und ermitteln.