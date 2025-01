Mehr Besucher im Frankfurter Zoo

Im vergangenen Jahr haben rund 765.000 Menschen den Zoo in Frankfurt besucht.

"Das sind knapp 15.000 mehr als 2023", teilte der Zoo am Donnerstag mit. Zu den Besucher-Highlights gehörten demnach die Jungtiere bei den Sumatra-Tigern und die Fertigstellung der Löwen-Außenanlage. Mit dem Vietnamfasan sei 2024 außerdem eine vom Aussterben bedrohte Art in die Vogelbüsche eingezogen. Zudem zog unter anderem ein Jamaika-Leguan-Weibchen ein, "eine der am stärksten bedrohten Reptilienarten". Mehr als 5.727 Individuen in 479 Arten lebten demnach am 31.Dezember im Zoo.